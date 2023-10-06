Тернавский раскритиковал оборону «Спартака»

Бывший защитник столичного «Спартака» Владислав Тернавский высказался о нынешнем уровне обороны «красно-белых».

«Как можно 0:4 и 0:3 проигрывать? Просто стыдно! Большой бардак в обороне. От защитника требуется прежде всего сработать на 100% в обороне, чтобы команда пропустила ноль мячей», — приводит слова экс-игрока сборной России «Чемпионат». Также Тернавский отметил, что раньше у «красно-белых» было больше стабильности, чего нельзя отметить у текущего состава московского клуба.

Напомним, что после десяти туров «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата с 16 очками.