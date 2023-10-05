Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о проблемах «красно-белых» в этом сезоне.

- За четыре дня у «Спартака» 0:7. Как воспринимаете такие результаты?

- Первое, что могу отметить, это неумение реализовать моменты, а второе – все время идут перестановки, смена позиций, игроков. Очень много этого происходит, и футболисты не могут друг к другу привыкнуть, наиграть состав, который может стабильно выходить на поле. Все идет от этого. Понятно, что матчей много, но команды и раньше играли, и сейчас стабильными составами. А менять полкоманды или всю команду сложно.

- Но в Кубке России оправдано, что Абаскаль выпускает второй состав?

- В данной ситуации, когда «Спартак» занял первое место в группе, надо дать играть ребятам, которые мало выходят на поле. Но когда ты соперничаешь с клубом, который борется за призовые места, тем более, «Динамо», тут другое дело. Это дерби, на которые не надо никого настраивать. Ребята и так выкладываются в таких встречах. Но вчера было по-другому. Я не увидел, что футболисты бьются за свою репутацию, за тренера. Какая-то безвольщина. Думаю, между игроками и тренером потеряна химия, поэтому Абаскалю сложно. Он старается что-то сделать, но результата это не приносит. Посмотрим, как будет с ЦСКА, потому что 0:7 в двух последних матчах, это, конечно, много.

- Во встрече с «Динамо» мы увидели связку в атаке Промес – Бонгонда. Это отработка варианта на дерби с ЦСКА без Соболева?

- Наверное. Мы увидели игру Мелёшина, который был заменен после первого тайма. Не знаю, почему Абаскаль не выпустил Соболева, который пропускает дерби с ЦСКА. Наверное, мы увидим и Промеса, и Бонгонда. Между ними, скорее всего, выйдет играть Мозес.

- Мелёшина в дерби не будет, исходя из того, как он сыграл с «Динамо»?

- Ему сложно без практики. Он старается, имеет моменты, даже забивает в кубковых матчах, но с «Динамо» не получилось. Он пропустил какое-то время из-за травмы, возможно, это сказалось. И потом не надо забывать, что ему только 19 лет. А в таком возрасте свойственна нестабильность. Но все равно надо давать ему шанс. Мы же видим, что в «Крыльях Советов» Осинькин дает шанс молодым, и они взрослеют. Даже если ошибаются, что делать? Мелёшин – игрок атаки, а форвардов сейчас в «Спартаке» дефицит. Тем более надо давать возможность.

Елена Григорьевская