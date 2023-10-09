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Биджиев: «Нужно похвалить Классена за хладнокровную передачу» эксклюзив

09 Октября 2023 • 15:01 Комментировать
Спартак Москва
2:2
ЦСКА Москва

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги московского дерби «Спартак» – ЦСКА (2:2) в одиннадцатом туре чемпионата России.

- Я думаю, ожидания накала в этом дерби полностью оправдались. Не сказать, что получилась особо яркая игра, но было много желания и борьбы с обеих сторон, команды забили красивые голы. На мой взгляд, «армейцам» чуть-чуть не повезло в концовке. Они были ближе к победе.

ЦСКА не использовал ряд своих шансов на контратаках, вынужден был отойти назад под натиском «Спартака» и пропустил в добавленное время обидный гол. Тут нужно похвалить Классена, хладнокровно сделавшего подачу к правой штанге на Медину.

Символично, что ничью для «Спартака» вырвал бывший игрок ЦСКА. Медина вышел в стартовом составе, провёл всю игру и в конце концов был награждён за своё упорство. Борьба за распределение мест в верхней части таблицы продолжается. Есть достаточно плотная группа команд, между которыми небольшая разница в числе набранных очков. Так что нас ждёт интересное продолжение чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ Леон Классен
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