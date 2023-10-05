Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов назвал главную проблему «Спартака»

05 Октября 2023 • 09:48 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о проблемах «красно-белых» в нынешнем сезоне.

Напомним, в двух своих последних матчах против «Крыльев Советов» и «Динамо» «Спартак» потерпел два поражения с общим счётом 0:7.

По мнению Титова, в составе «Спартака» выходят далеко не самые лучшие футболисты.

«Не буду называть конкретных фамилий, но, к сожалению, в составе играют совсем другие футболисты.

А самая огромная проблема — в том, что до конца зимней части «Спартак» играет практически с одним нападающим, Соболевым. Ещё есть Мелёшин, но он, увы, не выходит», — приводит слова Титова Sport24.

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 8 октября против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Егор Титов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
11:36 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Сейчас убирать Абаскаля нет смысла»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Черышев: «Посмотрим, как Личка себя проявит в «Динамо», но для этого нужно время»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов: «Не хочу говорить о чемпионстве, нам бы сначала «Крылья» обыграть»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Чернов отреагировал на слухи об отставке Абаскаля
11:07 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Спартак» получил то, на что наиграл»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Динамо» было намного сильнее «Спартака»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Надо убегать из РПЛ, если есть возможность»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Прудников — о результатах «Спартака»: «Я сильно разочарован»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Спартак» хотел реабилитироваться за матч в Самаре, но не получилось»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Есть предпосылки увидеть меня на посту тренера, но надо подождать»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Титов назвал главную проблему «Спартака»
09:48 · Россия. Премьер-лига
​Матч «Спартак» – ЦСКА покажут по общедоступному каналу
09:18 · Россия. Премьер-лига
Агент — о возможном переезде Идрисси в Россию: «Я на прямом контакте с «Краснодаром» и «Зенитом»
08:48 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов - о 0:7 в двух матчах: «Просто соперники были лучше» 3
08:37 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Краснодара» Ивич ответил на вопрос о «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем