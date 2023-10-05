Титов назвал главную проблему «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о проблемах «красно-белых» в нынешнем сезоне.

Напомним, в двух своих последних матчах против «Крыльев Советов» и «Динамо» «Спартак» потерпел два поражения с общим счётом 0:7.

По мнению Титова, в составе «Спартака» выходят далеко не самые лучшие футболисты.

«Не буду называть конкретных фамилий, но, к сожалению, в составе играют совсем другие футболисты.

А самая огромная проблема — в том, что до конца зимней части «Спартак» играет практически с одним нападающим, Соболевым. Ещё есть Мелёшин, но он, увы, не выходит», — приводит слова Титова Sport24.

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 8 октября против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.