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Щербаченко: «Гол Медины – это для обороны ЦСКА первый класс, первая четверть» эксклюзив

09 Октября 2023 • 14:04 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:2
ЦСКА Москва

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил московское дерби «Спартак» – ЦСКА (2:2) в рамках 11-го тура чемпионата России.

- ЦСКА поплатился за то, что сильно отошёл назад в концовке? Это такой вопрос, можно сказать, риторический. Здесь есть несколько вводных. Ты хочешь сохранить счёт, и тебе приходится менять основных игроков из-за травм – в частности, Мойзеса. Плюс «Спартак» обладает футболистами высокого качества, которые умеют хорошо переигрывать соперников индивидуально. Но всё равно гол «армейцы» пропустили в добавленное время простоватый. Он произошёл не из-за большого давления «Спартака» и не из-за рикошета. Там была чёткая подача Классена на дальнюю штангу, откуда Медина пробил головой в левый угол. Ну не должен ЦСКА пропускать такой гол в концовке, «армейцам» нужно пресекать подобные моменты у своих ворот.

Надо сказать, что чисто по футбольным делам ЦСКА лучше подготовился к этому матчу и играл в нём. В чём это выражалось? В перекрывании всех сильных сторон «Спартака». У Акинфеева работы особо не было. А сам ЦСКА почти всё время где-то до 70-й минуты оказывал определённое давление на ворота соперника. «Армейцы» пытались держать мяч вдали от своих ворот, чтобы «Спартак» не создавал моменты уже у ворот ЦСКА.

Первый гол Гайича и забитый мяч Промеса получились шедевральными. В случае со вторым голом Гайича можно оправдать Максименко. Если бы не рикошет, мяч наверняка там полетел бы в середину створа, а так он после отскока изменил своё направление. Вратарю было трудно сразу перестроиться, и мяч залетел в ближний угол.

Второй пропущенный гол ЦСКА – это первый класс, первая четверть. Наглядное пособие, как не нужно в такой ситуации действовать защитнику. Молодой игрок не справился. Агапову там не надо было даже вступать в сложную борьбу, его не продавливали. Там просто неправильный выбор позиции, неверное расположение. Он был не на полуоборот, а прямо развёрнут к мячу во время подачи, поэтому и не смог предотвратить гол Медины.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ Хесус Медина
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Комментарии (1)
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виктор60
09 Октября 2023 в 14:35
Гол Медины, это)) ТОЛСТЫЙ КИНФЕЙ))), в молодости бы достал, а теперь годы берут свое, что бы не пиликал))) первый гол, тоже ЖИРНОГО ИГОРЕШИ, ему парень Ростовский так3ю же пенку привозил, да опыт, есть опыт, выбор позиции и прочее, но вот когда тупо ЖИР и возвраст мешает оттолкнутся и прыгнуть, тут другое, уступи место молодым, сам то когда начал? если память не изменяет мне, лет в 17-18? поэтому, да где то Игорь, на спокойствии и классе, своем ЛУЧШИЙ, но ВОЗВРАСТ, ВЕС, СТАРОСТЬ, не куда не деваются)) а Мендине тупо свезло, что не достал КИНФЕЙ мяч, в лучшие годы, не вышло бы у мясного)) так коней наказать)))
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