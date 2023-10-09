Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил московское дерби «Спартак» – ЦСКА (2:2) в рамках 11-го тура чемпионата России.

- ЦСКА поплатился за то, что сильно отошёл назад в концовке? Это такой вопрос, можно сказать, риторический. Здесь есть несколько вводных. Ты хочешь сохранить счёт, и тебе приходится менять основных игроков из-за травм – в частности, Мойзеса. Плюс «Спартак» обладает футболистами высокого качества, которые умеют хорошо переигрывать соперников индивидуально. Но всё равно гол «армейцы» пропустили в добавленное время простоватый. Он произошёл не из-за большого давления «Спартака» и не из-за рикошета. Там была чёткая подача Классена на дальнюю штангу, откуда Медина пробил головой в левый угол. Ну не должен ЦСКА пропускать такой гол в концовке, «армейцам» нужно пресекать подобные моменты у своих ворот.

Надо сказать, что чисто по футбольным делам ЦСКА лучше подготовился к этому матчу и играл в нём. В чём это выражалось? В перекрывании всех сильных сторон «Спартака». У Акинфеева работы особо не было. А сам ЦСКА почти всё время где-то до 70-й минуты оказывал определённое давление на ворота соперника. «Армейцы» пытались держать мяч вдали от своих ворот, чтобы «Спартак» не создавал моменты уже у ворот ЦСКА.

Первый гол Гайича и забитый мяч Промеса получились шедевральными. В случае со вторым голом Гайича можно оправдать Максименко. Если бы не рикошет, мяч наверняка там полетел бы в середину створа, а так он после отскока изменил своё направление. Вратарю было трудно сразу перестроиться, и мяч залетел в ближний угол.

Второй пропущенный гол ЦСКА – это первый класс, первая четверть. Наглядное пособие, как не нужно в такой ситуации действовать защитнику. Молодой игрок не справился. Агапову там не надо было даже вступать в сложную борьбу, его не продавливали. Там просто неправильный выбор позиции, неверное расположение. Он был не на полуоборот, а прямо развёрнут к мячу во время подачи, поэтому и не смог предотвратить гол Медины.