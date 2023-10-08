​Федун оценил игру «Спартака» в дерби на тройку с минусом

В воскресенье вечером «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в главном дерби Москвы (2:2). Своими мыслями об игре на «Открытие Арене» поделился бывший владелец «красно-белых» Леонид Федун.

По словам Федуна, это было настоящее дерби, хотя качество футбола было не лучшим. Функционер указал на то, что «Спартак» и ЦСКА сейчас находятся не в лучшем состоянии.

Федун считает ничью положительным результатом для «Спартак», учитывая тот факт, что второй гол команда Гильермо Абаскаля забила в добавленное ко второму тайму время, а также поражения в двух предыдущих играх.

«Качество игры было на троечку с минусом. Но результат есть результат - взяли очко, прервали негативную серию. Ребята бились, молодцы», - цитирует Федуна «Чемпионат».

Следующий матч «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН».