Гранат ждёт ничью в дерби «Спартака» и ЦСКА

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оставил прогноз на центральный матч на 11-го тура между «Спартаком» и ЦСКА.

«Обязательно буду смотреть эту игру и мне как болельщику очень хочется увидеть много голов и яростную борьбу на каждом участке поля. Обе команды точно забьют, причём голов, думаю, будет много. А счёт на табло будет ничейным — 2:2», — приводит слова участника ЧМ-2018 Sport24.

Отдельно Гранат отметил, что тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль близок к увольнению. По его мнению, настрой обеих команд будет больше, чем в остальных матчах из-за статуса дерби.

Напомним, что главный матч 11-го тура РПЛ пройдёт в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» назначен на 19:00 по московскому времени.