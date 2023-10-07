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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат ждёт ничью в дерби «Спартака» и ЦСКА

07 Октября 2023 • 23:34 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
Через 16 ч. 32 мин.

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оставил прогноз на центральный матч на 11-го тура между «Спартаком» и ЦСКА.

«Обязательно буду смотреть эту игру и мне как болельщику очень хочется увидеть много голов и яростную борьбу на каждом участке поля. Обе команды точно забьют, причём голов, думаю, будет много. А счёт на табло будет ничейным — 2:2», — приводит слова участника ЧМ-2018 Sport24.

Отдельно Гранат отметил, что тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль близок к увольнению. По его мнению, настрой обеих команд будет больше, чем в остальных матчах из-за статуса дерби.
Напомним, что главный матч 11-го тура РПЛ пройдёт в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» назначен на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Российская Премьер-Лига Владимир Гранат
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