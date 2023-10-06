​Стала известна стоимость самых дорогих билетов на московское дерби

Стоимость самых дорогих билетов, которые остались в продаже на момент публикации новости, на матч «Спартак» Москва – ЦСКА Москва начинается от 55 000 рублей. За эти деньги любители футбола могут оказаться за западной трибуне А сектор Platinum.

Напоминаем, что матч одиннадцатого тура чемпионата России по футболу между московскими командами состоится в воскресенье, 8 октября 2023 года, начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Следить за прямой трансляцией центрального матча одиннадцатого тура РПЛ вы можете на страницах нашего спортивного портала.