Газзаев: «Нет результата, тогда тренер должен уступить своё место»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о главной ошибке наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Специалист отметил, что любой результат всегда зависит от стабильности состава.

«Есть стабильный состав — есть результат. Я считаю, что это вина тренера. Работа тренера — это результат. Если результата нет, то тогда он должен уступить своё место, — заявил Газзаев в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

«Спартак» ушел на двухнедельную паузу на восьмой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «красно-белые» сыграют против «Пари НН».