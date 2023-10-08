Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об отсутствии форварда «Спартака» Александра Соболева в дерби против «армейцев».

«В принципе, что «Спартак» остался без нападающего, это проблема Абаскаля. Почему он не оставил нападающего, почему нужно было отправлять в аренду и оставлять одного Мелёшина молодого. Он тоже после травмы вышел в матче с «Динамо» не в оптимальных кондициях. Понятно, что мы не увидим, к сожалению, связку Соболева с Промесом, очень хотелось бы посмотреть, как они себя повели бы в этой ситуации.

На сегодняшний день Александр не достиг своей лучшей формы и показателей, в принципе и Промес на этом отрезке пока себя никак не показал. Поэтому отсутствие Соболева будет что-то означать для ЦСКА, посмотрим в хорошую или плохую сторону», — сказал Масалитин.

Встреча 11-го тура «Спартак» - ЦСКА пройдёт 8 октября на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.