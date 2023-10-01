Биатлонист Латыпов: «Надеюсь, что ЦСКА сможет бороться за чемпионство»

Известный российский биатлонист Эдуард Латыпов выразил надежду на то, что ЦСКА сможет побороться за чемпионский титул в текущем розыгрыше чемпионата России.

«У ЦСКА очень сильная команда. Сейчас много сильных клубов в РПЛ, которые идут вровень, очень плотная борьба. Конечно, надеюсь, что «армейцы» смогут бороться за чемпионство», — цитирует Латыпова Metaratings.

При этом биатлонист отметил, что говорить о чемпионской гонке пока преждевременно, так как расклад сил станет приблизительно ясен лишь после 20 туров.

Напомним, что в 10 турах РПЛ ЦСКА набрал 16 очков и расположился на пятом месте турнирной таблицы.