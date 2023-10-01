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Биатлонист Латыпов: «Надеюсь, что ЦСКА сможет бороться за чемпионство»

01 Октября 2023 • 15:06 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Известный российский биатлонист Эдуард Латыпов выразил надежду на то, что ЦСКА сможет побороться за чемпионский титул в текущем розыгрыше чемпионата России.

«У ЦСКА очень сильная команда. Сейчас много сильных клубов в РПЛ, которые идут вровень, очень плотная борьба. Конечно, надеюсь, что «армейцы» смогут бороться за чемпионство», — цитирует Латыпова Metaratings.

При этом биатлонист отметил, что говорить о чемпионской гонке пока преждевременно, так как расклад сил станет приблизительно ясен лишь после 20 туров.

Напомним, что в 10 турах РПЛ ЦСКА набрал 16 очков и расположился на пятом месте турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эдуард Латыпов
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