Промес: «Дерби с ЦСКА — отличный шанс вернуться на победный путь»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о причинах нестабильной игры команды.

«Нет единственного фактора. Как будто бы все есть, недостает самой малости. Чуть больше взаимопонимания, чуть больше характера. Дерби с ЦСКА — отличный шанс вернуться на победный путь», — цитирует Промеса официальный сайт «красно-белых».

Напомним, в последних двух матчах «Спартак» потерпел два крупных поражения: от «Крыльев Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3).

Столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится 8 октября в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Старт игры запланирован на 19:00 по мск.