Дубль Гайича, стрельба по «девяткам» и правило «бывших» от Медины: «Спартак» спас ничью в эмоциональном дерби с ЦСКА

«Спартак» и ЦСКА встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч 11-го тура РПЛ состоялся 8 октября на стадионе «Открытие Арена».

Главное московское дерби подоспело как раз вовремя. Соперники чрезвычайно мотивированы: ЦСКА лихорадит очень сильно, победы сменяются непонятными поражениями. У «Спартака» вообще турбулентность, последние два матча проиграны с общим счётом 0:7, нужна реабилитация перед своими болельщиками. Ещё и в турнирной таблице равенство, за 10 туров ровно по 16 очков набрали и «Спартак», и ЦСКА.

Абаскаль не стал удивлять составом на дерби. Активировал правило «бывших», вместо дисквалифицированного Соболева выпустив Медину. В обороне оставил пару Бабич – Дуарте, по флангам отрядив Рябчука и Денисова. У Федотова тоже ожидаемое трио Чалов – Обляков – Файзуллаев в атаке и Келлвен с Гайичем по флангам.

Составы оптимальны, однако с первых минут гнать вперёд никто не собирался. Начали очень спокойно, а первый удар в матче был нанесён только на 13-й минуте. Это Медина развернулся после передачи Мартинса, проверив Акинфеева. Игорь спокойно парировал кулаками. ЦСКА ответил шикарной комбинацией в касание: Гайич отдал справа в центр, Файзуллаев в касание вскрыл оборону пасом на Чалова. Чистый выход на Максименко получал Фёдор, но голкипер на мгновение опередил форварда, намертво забрав мяч.

Активный Файзуллаев следом сам угрожал воротам, после того как «армейцы» накрыли Мартинса. Со средней дистанции приложился он, заставив Максименко спасать в броске. На исходе получаса игры «армейская» активность переросла в красивый гол. Обляков устоял в единоборстве с двумя защитниками, покатил вразрез на угол штрафной площади, а оттуда шикарно пробил Гайич, послав мяч в дальнюю «девятку» - 0:1.

«Спартак» ответил в похожем стиле. Рябчук оставил мяч Промесу на углу штрафной площади, того почему-то не опекали и Квинси этим воспользовался. Переложил под правую ногу и шарахнул в дальнюю «девятку» - 1:1. Голы в «девятку» вообще стали трендом этого дерби. На исходе часа игрового времени Гайич бабахнул дублем. Мартинс неудачной остановкой подарил мяч Облякову, Иван сразу же сыграл на Милана. Серб навешивал, однако рикошет от колена Денисова забросил мяч в ближнюю «девятку» - 1:2.

После этой ошибки Абаскаль снял с игры Мартинса, ранее были заменены Мозес и Бонгонда. Федотов играл без замен, однако ЦСКА всё равно смотрелся бодрее. «Армейцы» лучше двигались, опаснее атаковали и заставляли трудиться Максименко. Чалов дважды выбегал на рандеву, но в первом случае «зажгли» офсайд, а во втором Александр был на мгновение быстрее. Только в последней четверти матча чуть подсел ЦСКА, а «Спартак» стал давить в позиционном наступлении.

Были ещё неприятные моменты для болельщиков ЦСКА, но «армейцы» спокойно обороняли победу. Казалось, что пора уже поздравлять «армейцев», но на седьмой добавленной минуте навал «Спартака» завершился диагональю Классена за спину Агапову, туда выскочил Медина и точным ударом головой отправил мяч в противоход Акинфееву – 2:2. Ничья!