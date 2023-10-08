Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дубль Гайича, стрельба по «девяткам» и правило «бывших» от Медины: «Спартак» спас ничью в эмоциональном дерби с ЦСКА

08 Октября 2023 • 21:01 Комментировать (6)
Спартак Москва
2:2
ЦСКА Москва

«Спартак» и ЦСКА встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч 11-го тура РПЛ состоялся 8 октября на стадионе «Открытие Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва2:2ЦСКА Москва
  31'Гайич Милан III (0:1)
(1:1) Промес Квинси41'  
  61'Гайич Милан III (1:2)
(2:2) Медина Хесус90'  
Максименко АлександрДенисов ДаниилДуарте АлексисБабич СрджанРябчук Олег  68' 76' (Классен Леон ( 76') Мозес Виктор 57' (Литвинов Руслан ( 57') Мартинс Кристофер 63' (Зобнин Роман ( 63') Пруцев Данил 76' (Зиньковский Антон ( 76') Бонгонда Тео 57' (Игнатов Михаил ( 57') Промес КвинсиМедина Хесус
Запасные: Лайкин МаксимУмяров НаильСвинов ИльяМаслов ПавелМелёшин ПавелДжикия ГеоргийЧернов Никита
Акинфеев ИгорьМухин Максим 77' (Набабкин Кирилл ( 77') Виллиан РошаМойзес Роберто  80' 85' (Заболотный Антон ( 85') Келлвен ДугласЗделар СашаМендес Виктор 90' (Кучаев Константин ( 90') Гайич Милан III  90'Обляков Иван 86' (Давила Виктор ( 86') Чалов Фёдор 86' (Агапов Илья ( 86') Файзуллаев Аббосбек  89'
Запасные: Рядно МихаилЛукин МатвейЕрмаков НикитаКисляк МатвейГлебов КириллТороп Владислав
08 октября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Главное московское дерби подоспело как раз вовремя. Соперники чрезвычайно мотивированы: ЦСКА лихорадит очень сильно, победы сменяются непонятными поражениями. У «Спартака» вообще турбулентность, последние два матча проиграны с общим счётом 0:7, нужна реабилитация перед своими болельщиками. Ещё и в турнирной таблице равенство, за 10 туров ровно по 16 очков набрали и «Спартак», и ЦСКА.

Абаскаль не стал удивлять составом на дерби. Активировал правило «бывших», вместо дисквалифицированного Соболева выпустив Медину. В обороне оставил пару Бабич – Дуарте, по флангам отрядив Рябчука и Денисова. У Федотова тоже ожидаемое трио Чалов – Обляков – Файзуллаев в атаке и Келлвен с Гайичем по флангам.

Составы оптимальны, однако с первых минут гнать вперёд никто не собирался. Начали очень спокойно, а первый удар в матче был нанесён только на 13-й минуте. Это Медина развернулся после передачи Мартинса, проверив Акинфеева. Игорь спокойно парировал кулаками. ЦСКА ответил шикарной комбинацией в касание: Гайич отдал справа в центр, Файзуллаев в касание вскрыл оборону пасом на Чалова. Чистый выход на Максименко получал Фёдор, но голкипер на мгновение опередил форварда, намертво забрав мяч.

Активный Файзуллаев следом сам угрожал воротам, после того как «армейцы» накрыли Мартинса. Со средней дистанции приложился он, заставив Максименко спасать в броске. На исходе получаса игры «армейская» активность переросла в красивый гол. Обляков устоял в единоборстве с двумя защитниками, покатил вразрез на угол штрафной площади, а оттуда шикарно пробил Гайич, послав мяч в дальнюю «девятку» - 0:1.

«Спартак» ответил в похожем стиле. Рябчук оставил мяч Промесу на углу штрафной площади, того почему-то не опекали и Квинси этим воспользовался. Переложил под правую ногу и шарахнул в дальнюю «девятку» - 1:1. Голы в «девятку» вообще стали трендом этого дерби. На исходе часа игрового времени Гайич бабахнул дублем. Мартинс неудачной остановкой подарил мяч Облякову, Иван сразу же сыграл на Милана. Серб навешивал, однако рикошет от колена Денисова забросил мяч в ближнюю «девятку» - 1:2.

После этой ошибки Абаскаль снял с игры Мартинса, ранее были заменены Мозес и Бонгонда. Федотов играл без замен, однако ЦСКА всё равно смотрелся бодрее. «Армейцы» лучше двигались, опаснее атаковали и заставляли трудиться Максименко. Чалов дважды выбегал на рандеву, но в первом случае «зажгли» офсайд, а во втором Александр был на мгновение быстрее. Только в последней четверти матча чуть подсел ЦСКА, а «Спартак» стал давить в позиционном наступлении.

Были ещё неприятные моменты для болельщиков ЦСКА, но «армейцы» спокойно обороняли победу. Казалось, что пора уже поздравлять «армейцев», но на седьмой добавленной минуте навал «Спартака» завершился диагональю Классена за спину Агапову, туда выскочил Медина и точным ударом головой отправил мяч в противоход Акинфееву – 2:2. Ничья!

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (6)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Volk Odinochka
08 Октября 2023 в 21:57
Если объективно, то Спартак был хуже.
TEREX
08 Октября 2023 в 21:40
а чё устроили та ышо до игры..)) рамашка какая та..пабидит ни пабидит..фаварит ни фаварит..)) абоим места внизах таблицы..чё тута гадать та..))
ингерман
08 Октября 2023 в 21:43
ай бро чё мы с табой тока што пасматрели.. пральна, памоешнае дерби памоешного чемпа.. А-ха-ха-ха! )))
redwhite1959
08 Октября 2023 в 21:32
Полностью согласен с комментарием ниже - качество футбола низкое с обеих сторон!(( Количество невынужденных ошибок просто зашкаливает! Как будто играют команды из низших лиг, но не РПЛ. Тем не менее все четыре гола получились - в противовес самой игре - качественными! ЦСКА был по игре лучше бОльшую часть матча и был ближе к победе. Но тем и хорош футбол - те, кто выглядит хуже в течение матча, но борются до конца, получают вознаграждение за это в виде гола и добывают ничью. Как правильно подметил Генич, гол Медины - вероятно - спас Абаскаля от сегодняшней отставки. Но - ИМХО - с этим тренером красно-белым нужно расставаться как можно быстрее!((
ингерман
08 Октября 2023 в 21:22
ай нормуль резалт.. хе..
Dneprovskcity
08 Октября 2023 в 21:07
Мде..) Объективно играли лучше до второго забитого, после начали страдать хырней, тянуть время и т.д, за что и поплатились. Качество футбола низкое увы с обеих сторон)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2
0
2.90 3.40 2.55
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
0
0
1.62 4.10 6.00
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
2
2.34 3.70 3.00
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
0
1
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
22:02 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «При счёте 1:0 и 1:1, 2:1 у нас были хорошие моменты, чтобы закончить игру»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Работал в Грозном, знаю, как тяжело играть против этой команды здесь»
21:38 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» продлил серию без поражений в дерби в РПЛ
21:35 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Сегодня были не похожи сами на себя»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев: «Потеряли концентрацию, из-за этого пропустили»
21:01 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин впервые забил в чемпионате Кипра после возвращения
20:57 · Россия. Премьер-лига
​У ЦСКА третья травма в концовке дерби со «Спартаком»
20:52 · Россия. Премьер-лига
​Ещё один игрок ЦСКА травмировался в дерби со «Спартаком»
20:44 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА потерял Мухина из-за травмы
20:40 · Россия. Премьер-лига
​Терёхин: «Динамо» должно побеждать такие команды, как «Факел»
20:30 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» рассказали, как Даса реагирует на ситуацию в Израиле
20:29 · Россия. Премьер-лига
Гайич оформил дубль в матче со «Спартаком», ЦСКА снова ведёт
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» в концовке обыграл футболистов из «Ленинградца»
19:46 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отыгрался в матче с ЦСКА, Промес также пробил в девятку
19:43 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» повёл в гостях у «Ахмата»
Все новости
Рекомендуем