Семшов: Смена тренера кардинально не повлияет на «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о перспективах увольнения Гильермо Абаскаля с тренерского поста «Спартака».

«Команда проигрывает одну-две игры, и все задумываются о смене тренера. Абаскаль работает не первый год, можно какие-то зарисовки у команды увидеть. Не думаю, что смена тренера кардинально может повлиять на команду», — приводит слова экс-игрока «Динамо» и «Зенита» издание «РБ Спорт». По мнению эксперта, «красно-белым» не хватает целостности на футбольном поле, отметив, что «Спартаку» нужно работать на результат.

После десяти туров Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля находятся на пятом месте в турнирной таблице с 16 очками. В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА.