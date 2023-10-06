Валерий Новиков считает, что болельщики ЦСКА не станут освистывать Медину

Экс-футболист ЦСКА Валерий Новиков высказался о предстоящем матче между «красно-синими» и «Спартаком», в котором примет участие Хесус Медина.

Напомним, минувшим летом парагвайский полузащитник покинул ЦСКА и перебрался в «Спартак».

«Не думаю, что болельщики ЦСКА будут освистывать Медину. Да, был момент с Марио Фернандесом, но это совершенно другая история. Все мы знаем, как повел себя Марио», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Медине не стоит переживать, все будет нормально.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.