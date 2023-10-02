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Игроки ЦСКА повторили рекорд результативности времён Слуцкого

02 Октября 2023 • 19:37 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Игроки столичного ЦСКА при Владимире Федотове забивают уже второй сезон подряд 20 и более голов после его первой трети. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», в сезоне-2022/23 «армейцы» на этом этапе оформили 21 гол, а в этом – 20.

Это второй случай в истории ЦСКА, когда клуб в двух сезонах подряд на этом отрезке чемпионата забивает 20 голов и более. Ранее такое было лишь в сезонах-2013/14 (26 голов) и 2014/15 (20 голов) при Леониде Слуцком. Еще один такой сезон был при Валерии Газзаеве – 2002 (20 голов).

ЦСКА благодаря победе над «Балтикой» в РПЛ идёт на седьмом месте в турнирной таблице, у клуба 16 набранных очков перед 11-м туром.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Леонид Слуцкий Владимир Федотов
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