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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин допустил, что Абаскаля могут уволить после матча с ЦСКА

04 Октября 2023 • 16:44 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил вероятность увольнения главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля или наставника ЦСКА Владимира Федотова после очного матча этих команд в 11-м туре РПЛ.

Булыкин допустил отставку Абаскаля, предположив, что уже сейчас клуб ведёт переговоры с потенциальным преемником испанца.

«В ЦСКА всегда грамотно все решения взвешивают, поэтому вряд ли Федотова будут убирать. А в «Спартаке» иногда решения принимают такие, что явно не футбольные. Поэтому уволить могут и после игры, непредсказуемо», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что сейчас команды имеют равное количество набранных очков (по 16).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Дмитрий Булыкин Владимир Федотов Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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