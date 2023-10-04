Булыкин допустил, что Абаскаля могут уволить после матча с ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил вероятность увольнения главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля или наставника ЦСКА Владимира Федотова после очного матча этих команд в 11-м туре РПЛ.

Булыкин допустил отставку Абаскаля, предположив, что уже сейчас клуб ведёт переговоры с потенциальным преемником испанца.

«В ЦСКА всегда грамотно все решения взвешивают, поэтому вряд ли Федотова будут убирать. А в «Спартаке» иногда решения принимают такие, что явно не футбольные. Поэтому уволить могут и после игры, непредсказуемо», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что сейчас команды имеют равное количество набранных очков (по 16).