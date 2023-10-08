Заварзин: «Если Абаскаль правильно подготовит команду психологически, то «Спартак» вынесет ЦСКА»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

По мнению эксперта, «Спартак» может добиться победы за счёт самоотдачи. Заварзин считает, что в случае поражения от «армейцев» главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку.

«Мотивация у «Спартака» сегодня будет выше, чем у ЦСКА. По составу «Спартак» — одна из самых мощных команд РПЛ. Если Абаскаль правильно подготовит команду психологически, то «Спартак» вынесет ЦСКА», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.