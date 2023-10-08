​Ещё один игрок ЦСКА травмировался в дерби со «Спартаком»

В воскресенье вечером ЦСКА проводит гостевой матч против «Спартака» в рамках 11-го тура чемпионата России. Ближе к завершению встречи травму получил игрок «армейцев» Максим Мухин. В скором времени из-за повреждения пришлось менять ещё одного игрока ЦСКА – защитника Мойзеса.

Стоит сказать, что Мойзес совсем недавно вернулся в строй после травмы. В ближайшее время наверняка станет понятно, как много времени бразильцу понадобится на восстановление.

Следить за концовкой матча между «Спартаком» и ЦСКА можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.