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«Спартак» отыгрался в матче с ЦСКА, Промес также пробил в девятку

08 Октября 2023 • 19:46 Комментировать
Спартак Москва
1:1
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
перерыв

В центральном матче 11-го тура Премьер-лиги «Спартак» принимает ЦСКА. «Красно-синие» провели результативную атаку с отличным ударом Милана Гайича в правую девятку выстрелом в касание с линии штрафной. Соперник ответил спустя девять минут не менее красивым попаданием в ту же точку. Здесь отличился Квинси Промес, нанесший удар с правого угла штрафной.

На табло 1:1, у команд по 17 очков, они делят пятое место с «Локомотивом» и «Пари НН». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Квинси Промес
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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