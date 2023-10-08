«Спартак» отыгрался в матче с ЦСКА, Промес также пробил в девятку

В центральном матче 11-го тура Премьер-лиги «Спартак» принимает ЦСКА. «Красно-синие» провели результативную атаку с отличным ударом Милана Гайича в правую девятку выстрелом в касание с линии штрафной. Соперник ответил спустя девять минут не менее красивым попаданием в ту же точку. Здесь отличился Квинси Промес, нанесший удар с правого угла штрафной.

На табло 1:1, у команд по 17 очков, они делят пятое место с «Локомотивом» и «Пари НН». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.