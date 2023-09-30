ЦСКА в первый раз в сезоне РПЛ оставил свои ворота сухими

Столичный ЦСКА завершил субботний игровой день 10 тура РПЛ победой над «Балтикой» - 1:0. Удивительно, но только в конце первой трети первенства игрокам «армейцев» удалось оставить свои ворота сухими. До этого столичный клуб пропускал на протяжении девяти туров подряд.

Тем не менее, это не единственный «сухой» матч для ЦСКА в сезоне – ранее в Кубке России ЦСКА не пропустил на выезде против «Оренбурга» (6:0) и «Сочи» (0:0), а также не пропустил в матче за Суперкубок России против питерского «Зенита» (0:0).

О том, чем была наполнена игра и кто забил единственный решающий гол, читайте в нашем обзоре.