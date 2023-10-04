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​«Спартак» принял решение по Абаскалю

04 Октября 2023 • 11:31 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

«Спартак» на выходных проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:4, и в футбольном обществе снова начали активно обсуждать возможность отставки Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых». Впрочем, Олег Малышев и Пол Эшуорт, которые работают на должностях генерального и спортивного директоров соответственно, выступают за сохранение Абаскаля у руля команды. Об этом пишет «РБК».

По данным источника, директора «Спартака» верят, что ситуацию можно исправить, и команда под руководством Абаскаля будет бороться за медали. Увольнять испанца в московском клубе не торопятся по нескольким причинам. Во-первых, если произойдёт смена тренера, то наверняка придётся менять или реформировать весь спортивный сектор. Во-вторых, «Спартак» не хочет платить Абаскалю компенсацию за расторжение трудового договора.

В то же время полностью отставка Гильермо Абаскаля не исключается. Испанец работает в «Спартаке» с июня 2022 года. На текущий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 8 октября – против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пол Эшуорт Гильермо Абаскаль Олег Малышев
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