​КДК рассмотрит инцидент с толчком игрока ЦСКА болбоем

В воскресенье «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в московском дерби со счётом 2:2. По ходу игры болбой на стадионе «красно-белых» позволил себе толкнуть игрока «армейцев» Милана Гайича. Последний, как следствие, поскользнулся и упал.

Артур Григорьянц, который возглавляет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, сообщил «Спорт-Экспрессу», что инцидент с болбоем на «Открытие Арене» будет рассмотрен на ближайшем заседании.

В чемпионате России наступила пауза, связанная с матчами национальных сборных. Лидером РПЛ после 11 туров является «Краснодар».