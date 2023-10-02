Карпин отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Спартак»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак» в качестве главного тренера.

«Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Все, не хочу больше ничего говорить или комментировать», — приводит слова Карпина «Советский Спорт».

Напомним, 54-летний специалист уже работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год, занимая пост рулевого команды, а также должность генерального директора.

Ранее появилась информация, что «красно-белые» могут уволить главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Одним из кандидатов на замену считается Карпин.