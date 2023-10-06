Промес: «Джикия принесёт ещё много пользы «Спартаку»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о защитнике и капитане команде Георгии Джикии, который потерял место в стартовом составе.

«Играть хочет каждый. Но Джикия — большой профессионал. Сейчас он не играет, однако всегда может настать момент, когда команде понадобится его помощь. И я уверен, что он еще принесет «Спартаку» много пользы», — приводит слова Промеса официальный сайт «красно-белых».

В текущем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После десяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 16 очков.