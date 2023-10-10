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Радченко: «Спартак» отскочил в дерби с ЦСКА

10 Октября 2023 • 16:55 Комментировать
Спартак Москва
2:2
ЦСКА Москва

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о столичном дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

«ЦСКА в дерби мне понравился гораздо больше. «Красно-белые» сумели спастись, забили гол в концовке, но тут, я думаю, дело в том, что «армейцы» просто подустали. Так что «Спартак» просто отскочил в этом матче», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Напомним, встреча 11-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - ЦСКА завершилась со счетом 2:2. Решающий мяч был забит «красно-белыми» в добавленное время второго тайма.

В следующем туре «Спартак» примет на своем поле «Пари НН», а ЦСКА на выезде сыграет с «Рубином».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Дмитрий Радченко
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