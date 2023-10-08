​Титов: «Спартаку» с таким «Краснодаром» будет сложно стать чемпионом России

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов сказал несколько слов о чемпионской гонке в Премьер-лиге.
На текущий момент на вершине турнирной таблицы располагается «Краснодар», который в одиннадцати матчах одержал восемь побед при трёх ничьих.
«Не буду желать «Краснодару» стать чемпионом, потому что хочу, чтобы им стал «Спартак». Пауза затянулась. Но с таким «Краснодаром» сделать это будет очень сложно», - цитирует Титова «Чемпионат».
В то же время Титов отметил, что впереди у «Краснодара» сложные гостевые матчи против ЦСКА и «Зенита».
Отметим, что в последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017.
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