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​Дьяков: «Про Черчесова в «Спартаке» слухи ходят не просто так»

06 Октября 2023 • 01:34 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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08.10 19:00

Бывший футболист московского «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков прокомментировал слухи о возможной смене тренера в стане «красно-белых». По его словам, ситуацию иллюстрирует поговорка «нет дыма без огня». Он считает, что рано или поздно Станислав Черчесов, бывший наставник российской сборной, встанет у руля «Спартака».

- Про Черчесова слухи не просто так ходят. Он уже где-то рядом. Дело времени. Если Саламыча, российского тренера, позовут, думаю, это будет «Спартаку» только в плюс, - цитирует слова Дьякова bobsoccer.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с ЦСКА.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Виталий Дьяков
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