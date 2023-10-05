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Шавло: «Люди из руководства должны сказать Абаскалю прекращать эксперименты» эксклюзив

05 Октября 2023 • 16:00 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» покритиковал наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

- Есть ощущение, что следующий матч с ЦСКА будет судьбоносным для Абаскаля?

- Решение принимает руководство клуба. Конечно, сложно, когда столько проигрываешь. Уже болельщики начинают критиковать тренера. Надо смотреть, действительно ли здесь все зависит от игроков и они не хотят – тогда надо спрашивать с них. А если нет связки между тренером и футболистами, тогда надо принимать решение.

- А есть у вас ощущение, что игроки не хотят, исходя из двух последних матчей?

- Есть. Где-то они недорабатывают, где-то ошибаются, что им не свойственно, потому что ребята квалифицированные и совсем недавно показывали очень хорошую игру. Но в последних матчах этого не было видно. Да, они старались, но с «Крыльями Советов», второй тайм получился просто провальным, причем у всех. Заменили Квинси, который может потребовать, а другого нет. Правильно высказался один из хоккейных экспертов. Пока в команде не будет русской основы, с которой можно спросить, будет сложно.

- В нынешних реалиях это возможно? Мы видим, что во многих командах погоду делают легионеры.

- Понятно, что они необходимы, но когда нет еврокубков, ну, выиграл «Зенит» пять раз чемпионство, и что это ему дает? Мы должны думать о молодежи. Куда ребят девать? В первую, вторую лигу? Посмотрите на «Барселону». Там играют шестнадцатилетние, семнадцатилетние, и это при том, что у команды стоят самые высокие задачи. В наше время тоже так было. Мы ошибались, но нас ставили. А сейчас все боятся, что вдруг парень ошибется. Без этого не бывает. Спортсмен не может повышать свое мастерство, если он не ошибается. Поэтому ребята и тренируются. Пока мы к этому не придем, будет сложно. А легионеры сегодня здесь, а завтра уехали.

- Но в «Спартаке» всегда было много молодежи. Наверное, такие претензии клубу трудно предъявить.

- Ребята есть, но их то ставят, то не ставят. Литвинова посадили на лавку после матча с «Уралом». Но это не его ошибка, а вратаря, потому что есть закон: если защитник борется – голкипер должен оставаться на месте, а не бежать. А он побежал и через него перебросили мяч. Но посадили Литвинова, чтобы его учить. А что его учить? Он нормально играет. Сейчас вышел на позиции правого защитника, но это не его место. Он может закрыть эту позицию, потому что умный игрок. Но зачехлить его и выпустить Мартинса, который иногда бегает непонятно куда – на фланг, например, отнимать мяч. Но его позиция – это середина, потому что все мячи забиваются отсюда.

- Может, Абаскаль как раз такими непонятными решениями подорвал доверие со стороны футболистов?

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- Конечно. Ребята не играют. Они видят, что к ним нет доверия. Хотя они говорят, что все понимают, но психологически все равно это сказывается. Тем более, если человек видит, что он сильнее и при этом не выходит на поле, как Джикия… Почему его не выпускают? Да, он где-то сдал, но он все равно сильнее. А Абаскаль ставит игрока, тот все время ошибается и все равно выходит на поле. Футболисты же не слепые.

- В такой ситуации выход только один? Смена тренера?

- Тут вопрос очевиден. Но я считаю, что нельзя давать тренеру карт-бланш во всем. Над ним должны стоять люди из руководства, которые должны сказать: «Друг, прекращай свои эксперименты. У нас есть молодежь, которая должна играть». Я не говорю, что ему должны ставить ультиматум, но тренер должен объяснить, почему принимает то или иное решение. А не говорить, что он так решил и все. Мало ли, что он решил. Сегодня он здесь, а завтра его нет, а весь воз, который он оставит после себя, надо разбирать. Поэтому должна быть управа на тренера. Он должен знать, что есть люди, которые могут с него спросить.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло Гильермо Абаскаль
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