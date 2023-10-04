Генич считает, что игроки «Спартака» потеряли веру в Абаскаля

Известный журналист и футбольный эксперт Константин Генич высказался после второго подряд крупного поражения «Спартака».

4 октября «красно-белые» уступили в матче пятого тура группового этапа Кубка России с «Динамо» (0:3).

«У меня сложилось впечатление, что игроки потеряли веру в тренера, а тот не знает, как эту ситуацию поменять. Я видел проблески хорошей игры при Абаскале, но сейчас я вижу, что «Спартак» болен и очень серьезно», — приводит слова Генича «Матч ТВ»,

8 октября «Спартаку» предстоит сойтись в поединке с ЦСКА. Матч 11-го тура РПЛ пройдет на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по мск.