​Пономарёв считает, что дамоклов меч увольнения по-прежнему висит над Абаскалем

Ничья в главном матче одиннадцатого тура российского чемпионата против ЦСКА не обезопасила наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля от угрозы увольнения, считает ветеран ЦСКА и советской сборной Владимир Пономарев. Он отметил слабую игру «Спартака» в обороне.

- «Спартак» в обороне вообще никакой, я не думаю, что этой игрой Абаскаль продлил свое нахождение в клубе. Вообще игроки не понимают игру в защите, - цитирует слова Пономарева Газета.Ru.

В следующем туре российского чемпионата московский клуб сыграет в Нижнем Новгороде против «Пари НН». Это случится двадцать второго октября.