«Промес сильнее Смолова» — Деменко

Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о форварде «Динамо» Фёдоре Смолове и нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.

«Кто приносит для своих команд больше пользы — Смолов или Промес? Все-таки «Спартак» больше зависим от Промеса, он сильный индивидуально игрок. Если сравнивать его со Смоловым, то Промес сильнее как футболист», — цитирует Деменко Legalbet.

Напомним, «Динамо» разгромило «Спартак» в матче пятого тура группового этапа Кубка России со счетом 3:0. Стоит сказать, что в текущем сезоне это была первая победа «бело-голубых» над командой Гильермо Абаскаля. Ранее «красно-белые» дважды переиграли «Динамо» – 1:0 и 4:1.