Мор: «Абаскаль стал заложником большого выбора футболистов»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о трудностях, с которыми столкнулся главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

По мнению эксперта, испанский специалист стал заложником большого выбора игроков в своей команде.

«Были приобретены футболисты «под Абаскаля», и он стал заложником. Если есть игроки, которые получают большую зарплату, а главный тренер настаивал на их покупке, то они должны играть, ведь с тренера будут спрашивать», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут в воскресенье, 8 октября, против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.