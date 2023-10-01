Давила рассказал, кому посвятил свой первый гол за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Виктор Давила, забивший гол в матче 10-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0), рассказал, кому посвятил свой первый мяч в составе «армейцев».

«Кому показал сердечко после гола? Это моей семье, родным, супруге, дочкам. Они пока не смогли приехать из Чили. Поддерживают меня, болеют за нас», — приводит слова Давилы пресс-служба ЦСКА.

Напомним, чилийский футболист перешёл в московский клуб минувшим летом из мексиканского «Леона». В составе «красно-синих» нападающий успел провести семь матчей, забить один гол и отдать две результативные передачи.

В 10 турах текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА набрал 16 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.