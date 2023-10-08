​Литвинов: Конфликта с Абаскалем не было

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, понимает ли он, почему начал матч против ЦСКА на скамейке запасных.

«Я не знаю, почему все решили, что у нас какие-то непонятки с главным тренером. Хочу сказать, что у меня было воспаление, была проблема, была травма. Мы каждый день общались с тренером, решали, быть ли мне в заявке. Все думали, что я не играю, потому что тренер не хочет. Но это не так, у меня просто было серьёзное воспаление. Сейчас стало лучше, и я во втором тайме больше времени получил», - сказал Литвинов журналистам.

Воскресный матч Премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА завершился со счётом 2:2.