Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

- Какие впечатления оставила игра?

- От «Спартака» я ожидал большего. Если брать игру в целом, то «армейцы» были немного предпочтительнее. И в плане контроля мяча, и по созданным моментам. У команд получились очень красивые голы и комбинации, что тоже хочу отметить.

- Только везение спасло «Спартак» от поражения или характер тоже?

- И то, и другое. Однозначно с характером у команды все в порядке, потому что это не первый матч, в котором «Спартак» переламывает фактически проигранную игру. Ну и удача, конечно, поспособствовала ничьей.

- Почему «армейцы» не смогли удержать победу в концовке?

- Не могу сказать, что ЦСКА тянул время. Он проводил хорошие, быстрые атаки. Другое дело, что гости не смогли распорядиться последней голевой передачей. А в концовке, когда «Спартаку» нечего было терять, он пошел всеми силами на штурм. Благодаря этому и был забит четвертый мяч. А так, ЦСКА выглядел симпатично.

- В составе ЦСКА кто-то понравился? Многие отмечают Файзуллаева, Гайича.

- Эти два игрока понравились. Гайич стал героем матча – забил два красивых мяча. Плюс выполнял серьезный объем работы. А что касается Файзуллаева, мне нравятся такие футболисты. Он легкий, быстрый, техничный, очень умный. Яркий игрок. А в «Спартаке» одного кого-то сложно выделить. Промеса, наверное, можно. Это лидер команды, причем безоговорочный. Футболист, который когда у команды игра не складывается, может взять роль лидера на себя. Он забил великолепный гол. Не каждый даже решился бы на такой удар. А Промес пробил, и его мяч придал «Спартаку» уверенности и дополнительных сил.

- У вас есть вопросы к Денисову?

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- Если разбирать игру, то к обороне опять много вопросов. Не только к Денисову. Проблемы никуда не ушли. Практически в каждом матче команда пропускает, нет надежности и стабильности. Один раз повезет, в другой – нет. Баланса нет. В атаке играют ярко, забивают, а в защите всегда какие-то проблемы.

- Насколько символично то, что второй мяч «Спартака» забил Медина?

- Если брать всю игру, не могу сказать, что он выделялся рвением. Он не выпадал, играл как все. В первом тайме неплохо пробил, но таким ударом сложно забить. А в концовке ему просто повезло. Часто так бывает, когда бывшие игроки забивают своим бывшим командам.

- Насколько на игре «Спартака» сказалось отсутствие Соболева в составе?

- Однозначно его не хватало. Это лидер нападения. Он за счет фактуры, умения цепляться и самоотдачи, помогает команде. Конечно, такого футболиста не хватало. Вчера нападение было легковесное. У ЦСКА, кстати, тоже. Сначала впереди играл Промес, а у ЦСКА Чалов. Это не очень фактурные ребята.

- Абаскаль этой ничьей отложил вопрос об отставке? И надолго ли?

- Может быть, ничего и не отложено. Возможно, решение давно принято. Мы не знаем. Сейчас нет смысла этого делать, на мой взгляд. Думаю, что было бы правильно делать перестановки после первого круга. Но уже сейчас можно сказать, что «Спартак» не двигается вперед. Полтора года Абаскаль работает. Были моменты, когда команда играла хорошо, а сейчас мы видим, что игрового баланса нет. Как были проблемы в обороне, так и остаются. На что-то серьезное с такой игрой сложно рассчитывать. Защитники-то неплохие. Каждый клуб хотел бы иметь таких ребят, как Джикия, Бабич, Литвинов, Денисов. Это хорошие игроки, если брать по индивидуальностям. Но, в общем, пропускаем по два–три мяча. Сколько еще времени давать, чтобы игра обрела баланс?

Елена Григорьевская