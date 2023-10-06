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Файзуллаев — лучший игрок ЦСКА в сентябре

06 Октября 2023 • 17:30 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.65 2 3.25
08.10 19:00

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом своей команды по итогам сентября. Об этом «красно-синие» сообщили в официальном телеграм-канале.

Вторую строчку в голосовании занял форвард Фёдор Чалов, а замкнул тройку еще один игрок атаки — Антон Заболотный.

В сентябре 20-летний Файзуллаев принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и записал на свой счет одну результативную передачу.

В предстоящем туре Российской премьер-лиги ЦСКА встретится со «Спартаком». Столичное дерби запланировано на 8 сентября. Начало матча должно состояться в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный Фёдор Чалов Аббосбек Файзуллаев
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