Файзуллаев — лучший игрок ЦСКА в сентябре

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом своей команды по итогам сентября. Об этом «красно-синие» сообщили в официальном телеграм-канале.

Вторую строчку в голосовании занял форвард Фёдор Чалов, а замкнул тройку еще один игрок атаки — Антон Заболотный.

В сентябре 20-летний Файзуллаев принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и записал на свой счет одну результативную передачу.

В предстоящем туре Российской премьер-лиги ЦСКА встретится со «Спартаком». Столичное дерби запланировано на 8 сентября. Начало матча должно состояться в 19:00 по мск.