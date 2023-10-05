В случае поражения в дерби Абаскаля могут уволить из «Спартака». А Федотова – из ЦСКА?

После поражения от «Крыльев Советов» пошли разговоры, что Гильермо Абаскаля могут уволить из «Спартака» в случае неудачи в дерби. Причём к предстоящему матчу «красно-белые» подходят в равном положении с ЦСКА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что будет с Владимиром Федотовым в случае неудачи в дерби.

Абаскаль и Федотов в похожем положении с точки зрения таблицы

Интересно, как по-разному воспринимается положение Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова в своих клубах. Оба руководят командами второй сезон. По итогам десяти туров обе команды набрали одинаковое количество очков – по шестнадцать. При этом «Спартак» досрочно занял первое место в группе Кубка России уже после четырёх туров, причём в более сложной группе, где были два финалиста двух предыдущих розыгрышей турнира.

Тем не менее одного наставника готовы увольнять в случае поражения в предстоящем дерби, а про второго такие разговоры не ведутся. Тем интереснее, почему к Федотову не предъявляется столь высоких требований.

Прошлый сезон стал не толчком к росту, а индульгенцией

По итогам прошлого сезона клуб ЦСКА стал лучшей российской командой, не считая «Зенита». «Армейцы» опередили «Спартак» в борьбе за второе место, а также стали преемниками «красно-белых» в роли обладателя Кубка России. Казалось, что именно ЦСКА в этом сезоне должен стать главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Однако пока «красно-синие» не выглядят претендентом на золото, они отстают от «Краснодара» на те же восемь очков, что и «Спартак».

В итоге сейчас успех прошлого сезона выглядит не как базис, который Федотов, по крайней мере пока, сделал фундаментом успеха нового сезона, а некой индульгенцией. Иными словами, Федотова стоило бы критиковать за старт нынешнего сезона, за то, что команда не оправдывает надежд. Однако ничего такого нет, а наставник чувствует себя абсолютно спокойно, всё ещё дрейфуя на волнах успеха прошлого года.

При этом наглядным примером того, чего ждали от ЦСКА, является «Краснодар». «Быки» прошлой весной после прихода Владимира Ивича прибавили, дошли до финала Кубка России. В этом сезоне южане развивают успех. Пока неизвестно, на каком месте команда завершит чемпионат, но прямо сейчас прогресс налицо.

Почему Федотову прощают текущее положение?

Некоторые пытаются защищать Федотова, мол, его подвело руководство клуба. Наставник долго ждал усиления, в то время как клуб продавал футболистов обоймы. Однако это некое лукавство. Федотов сам испортил отношения с Хорхе Карраскалем в прошлом сезоне, да и с Хесусом Мединой было не всё гладко. Так что жаловаться на потери не стоит.

Что касается трансферов на вход, то Абаскаль тоже может быть недоволен. Он остался с одним нападающим, и как раз в дерби эта проблема обнажится, потому что Александр Соболев будет дисквалифицирован. При этом «Спартак» так и не купил опорного полузащитника, и испанцу приходится что-то выдумывать. В общем абсолютно неправильно считать, что у Федотова ситуация намного сложнее, чем у Абаскаля.

Федотову ставят в плюс работу с молодёжью. Однако разве Абаскаль не помог Литвинову, Денисову добиться прогресса? Тем не менее это не в счёт.

Надо ли увольнять Федотова в случае поражения от «Спартака»?

Речь-то не об этом. Скорее всего, это лишь подчёркивает, что отношение к тренеру в современном мире строится не столько на результате, сколько на разных внешних факторах. Абаскаль и Федотов добиваются идентичных показателей в сезоне, подойдя к очному матчу в равном положении. При этом у испанца нет какого-то сумасшедшего кадрового преимущества, чтобы говорить «ну с таким-то составом».

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Самое удивительное в том, что даже в случае победы Абаскаля, вопрос его будущего продолжит обсуждаться в сообществе. При этом в случае поражения про отставку Федотова никто говорить не будет. В общем, испанцу не позавидуешь. Вот это и есть то самое давление, про которое говорят применимо к тренеру «Спартака». В ЦСКА почему-то неудачи воспринимают спокойнее.

Роман Андреев