Тильман: Стоит отметить смелость ЦСКА в подписании Файзуллаева

Бывший селекционер «Динамо» Александр Тильман высказался об игре новичка ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Невысокий парень, несильно мощный, но при этом быстрый и техничный. Он совершенно не избегает борьбы и выигрывает ее. Благодаря возрасту, качествам и игре за сборную Узбекистана, есть потенциал для роста», — приводит слова Тильмана Legalbet.

Специалист отметил, что нужно выделить смелость ЦСКА, который рискнул оформить такой трансфер. На данный момент приглашение Файзуллаева окупается для клуба с большим плюсом, считает Тильман.

19-летний Файзуллаев сыграл за «армейцев» в пяти матчах РПЛ, забил один мяч и стал автором одной результативной передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 750 тысяч евро.