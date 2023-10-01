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Тильман: Стоит отметить смелость ЦСКА в подписании Файзуллаева

01 Октября 2023 • 12:37 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший селекционер «Динамо» Александр Тильман высказался об игре новичка ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Невысокий парень, несильно мощный, но при этом быстрый и техничный. Он совершенно не избегает борьбы и выигрывает ее. Благодаря возрасту, качествам и игре за сборную Узбекистана, есть потенциал для роста», — приводит слова Тильмана Legalbet.

Специалист отметил, что нужно выделить смелость ЦСКА, который рискнул оформить такой трансфер. На данный момент приглашение Файзуллаева окупается для клуба с большим плюсом, считает Тильман.

19-летний Файзуллаев сыграл за «армейцев» в пяти матчах РПЛ, забил один мяч и стал автором одной результативной передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 750 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тильман Аббосбек Файзуллаев
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