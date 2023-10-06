Ярошик: «Спартак» и ЦСКА сейчас не в очень хорошем состоянии»

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся со «Спартаком».

По мнению эксперта, в предстоящем московском дерби явного фаворита нет, так как обе команды сейчас находятся не в лучшем состоянии.

«Спартак» и ЦСКА не в очень хорошем состоянии, играют не лучшим образом. Думаю, в такой игре все забудут, что происходит сейчас. Все хотят выложиться на 100%, пойти и завоевать победу в дерби», — цитирует Ярошика «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 8 октября на домашней арене «красно-белых». Начало — в 19:00 по московскому времени.