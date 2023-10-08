ЦСКА озвучил состав на битву со «Спартаком»

В воскресенье вечером почти вся футбольная Россия будет следить за главным дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА. Наставник «армейцев» Владимир Федотов решил включить в стартовый состав следующих игроков:

Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Гайич, Обляков, Мухин, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Чалов.

Нападающий Антон Заболотный начнёт игру на скамейке запасных.

Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова в матче между «Спартаком» и ЦСКА прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за происходящим на поле «Открытие Арены» во всех красках можно будет на портале LiveResult. Там пройдёт текстовая трансляция матча.