Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым предположил, когда состоится отставка главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

- Ещё один «попадос» – и всё, Абаскаля не будет в «Спартаке», его уволят. Его уже хотели убрать в случае поражения от ЦСКА. Если бы «Спартак» не сравнял там счёт на последних минутах, Абаскаль был бы уже у себя дома в Испании. Он сейчас висит на мизинчике.