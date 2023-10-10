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Обедзинский: «Ещё один «попадос» – и Абаскаля уволят, он висит на мизинчике» эксклюзив

10 Октября 2023 • 01:20 Комментировать
Спартак Москва
2:2
ЦСКА Москва

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым предположил, когда состоится отставка главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

- Ещё один «попадос» – и всё, Абаскаля не будет в «Спартаке», его уволят. Его уже хотели убрать в случае поражения от ЦСКА. Если бы «Спартак» не сравнял там счёт на последних минутах, Абаскаль был бы уже у себя дома в Испании. Он сейчас висит на мизинчике.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Владимир Обедзинский Гильермо Абаскаль
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