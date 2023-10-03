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​Булыкин ответил, какой тренер сможет наладить игру «Спартака»

03 Октября 2023 • 21:58 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Московский «Спартак» может решиться на смену тренера, испанский специалист Гильермо Абаскаль так и не наладил стабильной успешной игры. Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своими соображениями по поводу того, каким должен быть успешный тренер «Спартака». Он скептически относится к иностранным специалистам.

- Хотелось бы, чтобы в руководстве «Спартака» осознали, что все иностранцы не понимают до конца специфику российского чемпионата. Думаю, что нужен русский специалист, который поймёт, разберётся и наладит всё в «Спартаке», - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Булыкин
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