​Булыкин ответил, какой тренер сможет наладить игру «Спартака»

Московский «Спартак» может решиться на смену тренера, испанский специалист Гильермо Абаскаль так и не наладил стабильной успешной игры. Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своими соображениями по поводу того, каким должен быть успешный тренер «Спартака». Он скептически относится к иностранным специалистам.

- Хотелось бы, чтобы в руководстве «Спартака» осознали, что все иностранцы не понимают до конца специфику российского чемпионата. Думаю, что нужен русский специалист, который поймёт, разберётся и наладит всё в «Спартаке», - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.