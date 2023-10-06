Игнатьев: «И «Спартак», и ЦСКА пока находятся не в оптимальном состоянии»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Специалист отметил, что обе команды сейчас находятся не в оптимальном состоянии, поэтому в предстоящей встрече Игнатьев ожидает увидеть много борьбы и технического брака со стороны соперников.

«Тренерский штаб «Спартака» не может определиться не только со стартовым составом, но и с игровым направлением, а у «армейцев» просто не хватает людских ресурсов. В любом случае футболисты «Спартака» и ЦСКА прекрасно понимают значимость предстоящего матча, их не нужно дополнительно мотивировать», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.