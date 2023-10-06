Быстров — о Карпине и Черчесове: «Один из них точно готов побежать в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о возможном назначении на пост главного тренера московской команды Валерия Карпина или Станислава Черчесова.

«Я работал в «Спартаке» и с Черчесовым, и с Карпиным, прекрасно знаю их. Думаю, один из них точно готов не то, что пойти, а побежать в «Спартак», а вот второй ещё будет думать», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» проиграл два своих последних матча «Крыльям Советов» и «Динамо» с общим счётом 0:7, после чего снова появились слухи о возможной отставке нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Помимо Карпина и Черчесова, к числу возможных преемников испанца относят главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.