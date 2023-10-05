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Деменко: «Не думаю, что Абаскаль хочет компенсацию и поэтому проигрывает»

05 Октября 2023 • 15:34 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о возможной отставке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля после матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

Эксперт не верит в то, что испанский специалист намеренно саботирует работу, пытаясь добиться отставки и получения компенсации. Напомним, «Спартак» проиграл два своих последних матча «Крыльям Советов» и «Динамо» с общим счётом 0:7.

«Не думаю, что Абаскаль хочет компенсацию и поэтому проигрывает. Но если разбирать игру с «Крыльями Советов», где команда должна была максимально сконцентрироваться и постараться выиграть, то мы этого не увидели», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 8 октября против ЦСКА. По мнению Деменко, если игра с «армейцами» сложится для «красно-белых» неудачно, руководство московского клуба может всерьёз задуматься об отставке 34-летнего испанца, но сейчас говорить об увольнении Абаскаля смысла нет.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Максим Деменко Гильермо Абаскаль
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