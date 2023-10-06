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​Алдонин высказался о возможном увольнении Абаскаля

06 Октября 2023 • 14:07 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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08.10 19:00

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера «Спартака».

Напомним, что разговоры о возможной отставке Абаскаля активизировались после двух подряд крупных поражений «Спартака» - от «Крыльев Советов» (0:4) в чемпионате России и от «Динамо» (0:3) в Кубке России.

Впереди у «Спартака» дерби с ЦСКА, и Алдонин допускает, что эта игра станет для Абаскаля последней у руля «красно-белых».

«Вполне возможно, что это дерби может стать лебединой песней Абаскаля. Но мы должны понимать, что любое увольнение - это компенсация, неустойка. Я не знаю всех подробностей, но эта отставка может быть ощутима для клуба», - цитирует Алдонина Metaratings.

Отметим, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Алдонин Гильермо Абаскаль
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