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Прыгунья в длину Клишина: «Надеюсь, что Москва сегодня будет красно-белой»

08 Октября 2023 • 17:44 Комментировать
Спартак Москва
0:0
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
1-й тайм

Российская прыгунья в длину, которая является двукратной чемпионкой Европы, Дарья Клишина поделилась ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против ЦСКА.

Спортсменка отметила, что у «красно-белых» сейчас не простой период, тем интереснее ожидается сегодняшнее дерби, ведь такие игры помогают доказать, что они лучшие.

«Большая ответственность ложится на таких лидеров, как Промес. Я надеюсь, что он покажет сегодня хорошую игру, и Москва будет красно-белой», - написала Клишина в своём телеграм-канале.

Напомним, что столичное дерби начнётся в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Дарья Клишина
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