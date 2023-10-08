Прыгунья в длину Клишина: «Надеюсь, что Москва сегодня будет красно-белой»

Российская прыгунья в длину, которая является двукратной чемпионкой Европы, Дарья Клишина поделилась ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против ЦСКА.

Спортсменка отметила, что у «красно-белых» сейчас не простой период, тем интереснее ожидается сегодняшнее дерби, ведь такие игры помогают доказать, что они лучшие.

«Большая ответственность ложится на таких лидеров, как Промес. Я надеюсь, что он покажет сегодня хорошую игру, и Москва будет красно-белой», - написала Клишина в своём телеграм-канале.

Напомним, что столичное дерби начнётся в 19:00 по московскому времени.