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Мор: «По составу «Спартак» сильнее ЦСКА»

06 Октября 2023 • 10:32 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.65 2 3.25
08.10 19:00

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

По мнению эксперта, «армейцы» сильно уступают «красно-белым» по качеству состава, однако способны превзойти соперника в самоотдаче.

«ЦСКА по составу «Спартаку» уступает очень сильно. Но мы можем говорить о Владимире Федотове. Не случайно его признали лучшим тренером прошлого сезона. Важно, чтобы «Спартак» не уступил ЦСКА в самоотдаче», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент команды имеют равное количество набранных очков (по 16).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Эдуард Мор
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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