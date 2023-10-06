Мор: «По составу «Спартак» сильнее ЦСКА»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

По мнению эксперта, «армейцы» сильно уступают «красно-белым» по качеству состава, однако способны превзойти соперника в самоотдаче.

«ЦСКА по составу «Спартаку» уступает очень сильно. Но мы можем говорить о Владимире Федотове. Не случайно его признали лучшим тренером прошлого сезона. Важно, чтобы «Спартак» не уступил ЦСКА в самоотдаче», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент команды имеют равное количество набранных очков (по 16).