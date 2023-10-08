Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов ответил, кто может заменить Соболева в дерби

08 Октября 2023 • 15:24 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
Через 0 ч. 27 мин.

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов предположил, кто может заменить форварда «красно-белых» Александра Соболева в дерби с ЦСКА.

Напомним, в минувшем туре РПЛ нападающий получил четвертую желтую карточку в нынешнем сезоне и пропустит предстоящую игру из-за дисквалификации.

«Не знаю, в каком состоянии сейчас остальные. Но есть Промес, Игнатов, плюс этот Бабангида… Бонгонда! Наверное, тройка атаки будет состоять из этих футболистов», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что у «Спартака» еще есть молодой Павел Мелёшин, но он вряд ли выйдет в основном составе в дерби.

Матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало встречи — в 19:00 по мск. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Тео Бонгонда Александр Соболев Михаил Игнатов Павел Мелёшин Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2
0
2.90 3.40 2.55
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
0
0
1.62 4.10 6.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.34 3.70 3.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:06 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» и «Рубин» огласили стартовые составы
18:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» не смогло забить «Акрону» и проиграло
17:52 · Россия. Премьер-лига
Хаджи — о поражении «Крыльев Советов»: «Расслабились после победы над «Спартаком»
17:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА озвучил состав на битву со «Спартаком»
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Джикия – в запасе: «Спартак» объявил состав на дерби с ЦСКА
17:44 · Россия. Премьер-лига
Прыгунья в длину Клишина: «Надеюсь, что Москва сегодня будет красно-белой»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий считает, что Абаскаль может остаться в «Спартаке» до лета
17:35 · Россия. Премьер-лига
Представитель Макарова: «У Дениса небольшие вопросы по здоровью»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Тихонов объяснил, почему «Крылья Советов» проиграли «Пари НН»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Пари НН» Зе Турбо оценил уровень РПЛ
17:15 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Пари НН» Зе Турбо подвёл итоги матча против «Крыльев Советов»
17:11 · Россия. Премьер-лига
​Матч РПЛ «Динамо» - «Факел» проходит без ВАР
17:04 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Какой-то чемпионской игры у «Краснодара» я не вижу» 1
17:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк высказался о будущем Абаскаля в случае отставки
Все новости
Рекомендуем