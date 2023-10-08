Ледяхов ответил, кто может заменить Соболева в дерби

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов предположил, кто может заменить форварда «красно-белых» Александра Соболева в дерби с ЦСКА.

Напомним, в минувшем туре РПЛ нападающий получил четвертую желтую карточку в нынешнем сезоне и пропустит предстоящую игру из-за дисквалификации.

«Не знаю, в каком состоянии сейчас остальные. Но есть Промес, Игнатов, плюс этот Бабангида… Бонгонда! Наверное, тройка атаки будет состоять из этих футболистов», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что у «Спартака» еще есть молодой Павел Мелёшин, но он вряд ли выйдет в основном составе в дерби.

Матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало встречи — в 19:00 по мск. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате.